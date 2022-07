VILLORBA - L'A27 chiude per una notte. Dopo l'inaugurazione della Pedemontana con l'apertura del casello di Spresiano-Villorba, adesso incalzano anche i lavori per la costruzione del collegamento diretto con la vicina autostrada, all'altezza del lago delle Bandie.

Questa notte, 26 luglio, l'A27 verrà chiusa nel tratto tra Conegliano e Treviso Nord, in direzione di Mestre, proprio per consentire l'avanzamento degli interventi per il nuovo raccordo portati avanti da Spv. I caselli in questione resteranno sbarrati dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina.



STRADE ALTERNATIVE

In alternativa, chi è in transito sulla A27 verso Mestre e chi proviene da Conegliano ed è diretto verso Mestre spiegano dalla società dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Conegliano potrà percorrere la provinciale 15, la Pontebbana e la provinciale 92 per poi rientrare sull'A27 alla stazione di Treviso nord.



NUOVO RACCORDO

La realizzazione del raccordo diretto con l'autostrada Treviso-Belluno rappresenta l'ultimo tassello della Pedemontana. Per molti si tratta del passo indispensabile per fare in modo che i flussi di traffico sulla nuova arteria, inaugurata fino a Spresiano lo scorso 8 luglio dal presidente della Regione, Luca Zaia, vadano effettivamente a regime. L'obiettivo è concludere l'opera tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2023. Il cronoprogramma che porterà all'unione delle due strade è stato articolato. Gli interventi erano iniziati già lo scorso febbraio con la riduzione del tratto dell'A27 tra Treviso Nord e Conegliano a due corsie per senso di marcia. Dopo la realizzazione dei varchi, si è passati agli scavi di sbancamento propedeutici all'inserimento del monolite del nuovo raccordo autostradale. Ormai la parte più importante del lavoro è stata eseguita. Non mancano che i dettagli, fermo restando che non sono cose di poco conto nel contesto di un'opera del genere.



PIANO DEL TRAFFICO

Autostrade per l'Italia ha anche messo a punto un piano del traffico per calcolare l'impatto della chiusura del tratto di A27, con annesse modifiche delle carreggiate. E non sono emerse difficoltà particolari. In funzione dei flussi di traffico attesi e un assorbimento stimato di almeno 1.500 veicoli all'ora si legge nella relazione non si prevedono disagi rilevanti alla circolazione autostradale in entrambe le direzioni. Il limite è stato idealmente fissato a quota 2mila veicoli all'ora da gestire con l'autostrada chiusa. Una quota che garantisce un ampio margine. Tra pochi mesi, quindi, verrà aperto anche il nuovo raccordo. Si potrà così iniziare a transitare lungo l'intero asse della Pedemontana tra Spresiano e Montecchio, e viceversa, per un totale di 94 chilometri e mezzo, spostandosi in modo diretto tra la stessa Pedemontana e l'autostrada A27.