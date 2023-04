VILLORBA - «Entra finalmente nel vivo la funzionalità della Pedemontana veneta». Arrivano il primo aprile le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, ma non nascondono nessuno scherzo. Giovedì 6 aprile, alle 11 al casello Spresiano-Villorba, la cerimonia di inaugurazione dell'allacciamento con l'A27. Presente all'apertura del tratto anche il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. La sua conferma arriva dai microfoni di radio Capital, quando, ospite della trasmissione "breakfast club" ha annunciato: «Il 6 aprile sarò in Pedemontana».

RINVII E RITARDI

Un'apertura che è attesa da tempo e che arriva dopo svariati rinvii e ritardi. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, già a metà marzo, aveva fatto sapere che la Pedemontana era pronta ad essere aperta entro la fine del mese. I lavori di innesto sulla A27 sono conclusi da tempo. A rallentare le procedure, la burocrazia. «Un problema di scartoffie aveva commentato il presidente Zaia a marzo, però, questa partita si chiude». Promesse rispettate, dunque. Con l'interconnessione con l'A27 auto e mezzi pesanti non saranno più costretti ad uscire dal casello di Spresiano-Villorba della Pedemontana per raggiungere il casello di Treviso Nord sull'autostrada A27. E viceversa. Per vedere ultimati i 94 chilometri della Pedemontana si dovrà attendere probabilmente la fine dell'anno. Conclusa la parte est dell'opera, resta da ultimare il tratto di Montecchio Maggiore (Vicenza). «Un passo fondamentale, atteso da tempo - commenta Zaia - che permetterà di raggiungere nuovi importanti flussi di traffico verso Nord. Un risultato raggiunto grazie anche alla sinergia con le strutture del ministero, che hanno accelerato lo sblocco di autorizzazioni e collaudi».

IL NODO

L'ultimo nodo rimasto da sciogliere, quello riguardante i costi. Sono serviti tre miliardi per la realizzazione della Pedemontana. Una cifra che è necessario venga sostenuta anche con il costo pedaggi. E proprio sul costo dei pedaggi, ad oggi ancora troppo alti, il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, parla dell'importanza di raggiungere un "compromesso equo": «Se si farà una politica di costi che punti ad invogliare la percorrenza, viene da sé che dopo si lavorerà sulla quantità di auto che viaggeranno sulla Pedemontana».