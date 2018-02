Benetton Rugby, paura per Alberto Scontro in campo ed emorragia Esce da solo, poi intervento d'urgenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - La partita, l'uscita dal campo dopo unoe poi il tracollo: l'e l'. Momenti di apprensione per ildel, sottoposto ieri, 11 febbraio, a unall'ospedale Ca' Foncello. De Marchi ha superato senza complicazioni la prima fase post operatoria, la situazione verrà monitorata e seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. Lo comunca il Benetton Rugby, augurando ad Alberto una pronta guarigione.Alberto era in campo da circa un'ora per la sfida contro gli Scarlets quando ha subito il placcaggio, restando a terra un paio di minuti, soccorso dallo staff medico. Immediata la sostituzione, ma la situazione fisica dell'atleta non sembrava grave, tanto che Alberto è uscito di campo autonomamente. Qualche ora più tardi - già in ospedale - l'emorragia e l'operazione.