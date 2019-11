Disegni dei bimbi per la rinascita con il grazie di Brugnaro

Questa mattina non si poteva non parlare con i bambini di quanto successo a Venezia - spiega la maestra Federica Pauciullo di una scuola moglianese - Ho raccontato loro che sabato sono stata ad aiutare degli amici in laguna e ho fatto capire loro che non ci si deve mai dare per persi, che oggi a Venezia c'è il sole e tutto tornerà a splendere. Ascoltavano con attenzione e pure loro raccontavano cosa avevano visto alla televisione, perché la sensibilità dei bambini è grande

L'insegnante (di una classe terza elementare) non ha voluto dare loro un'immagine triste

anzi - aggiunge - ho voluto trasmettere il messaggio della forza data dalla speranza e dall'ottimismo. Così ne sono nati questi disegni che evidenziano proprio la forza della rinascita e della speranza. Ora abbiamo mandato i disegni al sindaco Brugnaro e il suo staff ci ha ringraziato moltissimo e questo ci ha dato grande gioia

