Commozione e tante persone ai funerali di Patrizio Billio, ex calciatore e attuale allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait. La cerimonia si è tenuta oggi, sabato 28 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Musano (Trevignano). Ad ucciderlo il 23 gennaio è stato un malore improvviso: un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo mentre stava giocando a padel con gli amici.