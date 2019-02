Colline del Prosecco Patrimonio Unesco: la Regione ci riprova

Via libera dalalladi. La Seconda Commissione del Consiglio regionale del Veneto ha votato a maggioranza il PdL n. 403 della Giunta "Iniziative a sostegno della Candidatura Unesco delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", già illustrato nella precedente seduta.Viene portato a 120 giorni dall'entrata in vigore della legge il termine per l'adozione, da parte della Giunta regionale, del Disciplinare Tecnico per uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall'Unesco di valorizzazione del paesaggio.Era la scorsa estate quando in Regione arrivò una "doccia fredda": le Colline del Prosecco non erano state considerate Patrimonio dell'Unesco, dossier bocciato . Ma il presidente del Veneto, Luca Zaia, non si era scoraggiato, e aveva garantito: «Ci rivediamo fra un anno». Detto fatto. Oggi il Consiglio regionale ha dato il via libera per la nuova candidatura, ora non resta che attendere che il nuovo dossier faccia il suo corso e venga valutato. Intanto è bene ricordare il voto del 2018 che rimandò indietro la candidatura delle Colline: tra i 21 votanti votarono a favore 12 Paesi, contro 9, nella 42/ma sessione del World Heritage Committee (Whc), il Comitato Unesco. Da notare che la maggioranza richiesta per l'iscrizione immediata nel Registro Unesco è di 14 su 21 Paesi componenti del Comitato: basta che due Paesi ambino idea e le Colline del Prosecco potrebbero entrare subito a far parte della prestigiosa lista. Nel 2018 si erano espressi a favore Angola, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Cuba, Guatemala, Kuwait, Tanzania, Tunisia, Uganda, Ungheria, Zimbabwe. Mentre i contrari erano stati Australia, Brasile, Cina, Indonesia, Kirghizistan, Bahrain, Norvegia, Saint Kitts and Nevis, Spagna.