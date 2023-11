CORNUDA (TREVISO) - P remi ridotti per le donne nel palio dei Babbi Natale. « Chiaro esempio di patriarcato » . A sollevare il caso, dopo aver letto il contenuto del volantino che pubblicizza il palio dei Babbi Natale del prossimo 10 dicembre a Cornuda, è stato l’ex sindaco, ex consigliere regionale ed ex onorevole Laura Puppato. Che nel regolamento dell’evento, giunto alla 9. edizione e organizzato anche quest’anno a fini benefici per raccogliere fondi per Aido e Afmu, ha notato un particolare a suo avviso discriminatorio : p remi più elevati per i vincitori del palio maschile e più bassi per il podio di quello femminile . Nella scelta dell’organizzazione, che si avvale del patrocinio del Comune di Cornuda, la Puppato ha letto una chiara ingiustizia.



I NUMERI

Nella categoria maschile, infatti, la squadra prima classificata otterrà un buono di 250 euro, la seconda di 150, la terza di 100. Nella femminile, invece, al la vincit rice andranno 200 euro, a lle second e 100 e alle t erz e classificat e 50. « Patriarcato? -sbotta la Puppato- Perfino in una gara sociale a fini di beneficenza c’è differenza tra premio femminile e maschile! Ma dico: se non per convinzione personale, perché le persone non cambiano da oggi a domani, almeno per ragionamento, per rispetto di tutto quel che si dice e sta accadendo, si sarebbe dovuto agire diversamente. Non volevo crederci. Questo modo di fare suscita in me una rabbia incredibile. Rivolgo all’organizzazione l’appello a correggersi, anche se in ritardo. Meglio tardi che mai ». E commenta : « Questi premi confermano che il gender gap c’è ed è alimentato da convinzioni profonde. Direi “naturali” tanto sono ovvie » .



LA REPLICA MASCHILE

Gli organizzatori dell’evento, in particolare Antonio Favaro e il figlio Jacopo, non leggono però nella scelta alcuna discriminazione. « La verità - dicono - è che ogni anno con il palio maschile arriviamo a 12-14 squadre, mentre con quello femminile a 4-5. Quindi, visto che l’iscrizione ha un costo, con gli uomini guadagniamo rispetto alle spese, mentre con il palio femminile andiamo in perdita. Il premio minore è la conseguenza di un montepremi minore, dato da una minor partecipazione femminile. Non c’è in noi alcuna volontà di non rispettare o discriminare le donne, che anzi sono numerosissime anche all’interno dell’Aido. E’ indubbio però che alla gara partecipano con meno entusiasmo. E comunque, se la Puppato aveva qualcosa di cui lamentarsi, poteva venire direttamente a parlarmene » . E magari, forse, si sarebbe potuti arrivare ad equiparare i premi incentivando così la partecipazione. Intanto, però, la polemica monta.