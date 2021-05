Prende la patente in Inghilterra ma con la Brexit non è più valida: ragazza di 23 anni nei guai

TREVISO - Tornare a casa dopo anni trascorsi all’estero non è mai facile, soprattutto se si è partiti per un paese come l’Inghilterra, che faceva parte dell’Unione Europea, e si è tornati quando questo ha scelto di uscirne definitivamente. Dal 1° gennaio, infatti, terminato il processo di transizione della Brexit, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è definitivamente fuori dalla EU con tutto ciò che ne consegue in termini politici, economici e pratici. E una delle difficoltà maggiori riscontrate da chi ha scelto di tornare in Italia è quella relativa alla validità della patente.



Perché se prima, in possesso di una patente conseguita in UK, una volta trasferiti si poteva facilmente convertire il certificato britannico in quello italiano, ora non è più possibile. Dal 1° gennaio, le patenti britanniche sono considerate extracomunitarie e secondo l’articolo 135 del Codice della Strada “i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE/SEE possono condurre sul territorio italiano veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno” .



Un grande problema per chi, pur essendo cittadino italiano, di rientro dal Regno Unico e dopo aver conseguito lì la patente, torna in Italia: stando alle normative attuali che regolano i cittadini extracomunitari, il documento è valido solo per un anno. Come nel caso di una ventitreenne trevigiana, da poco rientrata nel suo Paese dopo aver trascorso il periodo universitario a Londra. La ragazza a breve dovrà dire addio al documento e rifare nuovamente l’esame per poter circolare liberamente con l’auto in Italia.



La giovane donna si è, quindi, rivolta all’avvocato Fabio Capraro per poter risolvere una situazione complicata non solo per lei, ma anche per migliaia tra studenti e lavoratori che, dopo aver vissuto oltremanica, hanno deciso di tornare a casa.