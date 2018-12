Quelle pasticche a forma di rana. Trovato con 950 pillole di ecstasy

Gli uomini della Questura di Venezia hanno arrestato, a Treviso, un uomo di 25 anni per spaccio di droga. Era in possesso di 950 pastiglie di ecstasy a forma di testa di rana e di omino e circa 150 grammi di ketamina. L'uomo, avvicinato per strada, è stato poi perquisito nella stanza d'albergo dove alloggiava e dove gli agenti hanno rinvenuto le sostanze stupefacenti.



L'elevato numero delle pastiglie di ecstasy, considerato che ogni singola pastiglia rappresenta una dose, nonché il quantitativo consistente della ketamina, che avrebbe consentito di confezionare più di 300 dosi che vengono sciolte nelle bibite per l'assunzione, per gli investigatori erano destinate a giovani che cercano lo 'sballò in locali da ballo. La polizia ha anche sequestrata una considerevole somma di denaro: oltre 3500 euro in contante, in banconote di vario taglio, denaro che è stato sequestrato poiché ritenuto probabile provento dello smercio dello stupefacente, anche in considerazione del fatto che il ragazzo non risulta lavorare.

