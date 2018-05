Pasta Zara, il vicepresidente avvisa i dipendenti: «Non metto più piede lì»

TREVISO - Il vicepresidente di Pasta Zara, Umberto Bragagnolo, ha informato i lavoratori attraverso un annuncio affisso nei locali dell'azienda che da oggi non frequenterà più, come da sua costante abitudine, i locali produttivi del quartier generale di Riese Pio X. Bragagnolo, fratello del presidente, Furio Bragagnolo, secondo quanto si è appreso,rimarrà nel Consiglio di amministrazione dove ricopre la carica di vicepresidente.



Oggi pomeriggio si è intanto svolta un'assemblea fra le organizzazioni sindacali ed i dipendenti del sito trevigiano (gli altri due stabilimenti sono a Muggia, in provincia di Trieste, e a Rovato, nel bresciano) in cui sono stati illustrati i contenuti di un incontro fra gli stessi sindacati e presidente e amministratore delegato, lo scorso venerdì. Pasta Zara è in attesa che il Tribunale fallimentare di Treviso conceda il concordato preventivo «in bianco» chiesto alcune settimane fa e nomini un commissario incaricato di avviare un nuovo piano industriale finalizzato al rilancio industriale della società, pesantemente indebitata nei confronti di banche e fornitori.

