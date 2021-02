Pasta Sgambaro, ricavi +6%, corre l'export. Al via il negozio online

CASTELLO DI GODEGO - Il pastificio Sgambaro chiude il 2020 con un fatturato in crescita del 6% a 21 milioni di euro. L'azienda aggiunge un altro tassello della strategia di sviluppo in Italia lanciando il proprio negozio online: shop.sgambaro.it

L'eccellenza di Sgambaro è riconosciuta in «entrambi gli emisferi, dall'Islanda al Sudafrica e all'Australia», afferma Pierantonio Sgambaro, co-amministrazione delegato del pastificio insieme al fratello Roberto. La crescita del fatturato 2020 è stata trainata anche dalle vendite all'estero che, al netto dell'effetto «svuotamento dei supermercati» legato al Covid-19, hanno visto un incremento di oltre il 18%, con l'ingresso in nuovi mercati in Europa e nel sud-est asiatico. Molto forte è l'interesse verso gli Stati Uniti che mostrano un'attenzione sempre maggiore per i prodotti italiani. «Sulla nostra mappa abbiamo anche Paesi come Israele, dove distribuiamo la nostra pasta biologica, segno che un prodotto d'eccellenza non ha confini», spiega Pierantonio Sgambaro. «Nel medio periodo - conclude - prevediamo una crescita della quota estero a un 30 % del fatturato annuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA