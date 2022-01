Va a passeggio col cane e trova il cadavere di una donna: era scomparsa a dicembre

SANTA LUCIA DI PIAVE - Nella tarda mattina di oggi 30 gennaio, a Santa Lucia di Piave, in una zona boschiva, i Carabinieri di Susegana, su segnalazione di un cittadino che stava passeggiando con il cane, hanno trovato il cadavere di una donna, quasi certamente si tratta di B.S. 54 anni, residente a Santa Lucia, che si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione lo scorso 16 dicembre. Il decesso, verosimilmente è dovuto a cause naturali, non essendo state trovate tracce che possono fare ipotizzare un episodio di violenza. La salma è stata trasferita all'ospedale di Conegliano, in attesa dell'autopsia che avrà luogo domani, 31 gennaio.