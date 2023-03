È un fine settimana ricchissimo di passeggiate, di aperture eccezionali di luoghi culturali, ma anche di proposte enogastronomiche. Sabato e domenica si rinnova l’appuntamento con le “Giornate Fai di Primavera”, giunte alla XXXI edizione. Per l’occasione la Delegazione di Treviso apre al pubblico in città Palazzo Giacomelli sede di Confindustria, dove sarà possibile ammirare il salone da ballo, che comprende in altezza anche il secondo piano balaustrato, con il meraviglioso soffitto affrescato dal pittore francese Dorigny, e le stanze laterali decorate con splendidi stucchi. I visitatori saranno accompagnati dagli studenti del Liceo scientifico Da Vinci e del classico Canova di Treviso, con orario 9.30 – 12.30 e 14 – 18; sarà possibile accedere Palazzo Vescovile al lato del Duomo dove si potrà visitare il Salone Ducale, normalmente non aperto al pubblico, decorato da affreschi della seconda metà del Cinquecento opera di Benedetto Caliari, fratello del più famoso Paolo Veronese, (visite 14 - 18).

LE ALTRE NOVITÀ

Il Gruppo Giovani Fai apre a Barcon di Vedelago la Barchessa di Villa Pola e il birrificio Barch. La barchessa di inizio ‘700 si presenta ancora nella sua monumentale bellezza tanto da venir definita “un grande tempio di campagna”, dal 2019 è sede del Birrificio che si potrà visitare con la guida del personale che illustrerà i metodi di produzione della birra artigianale (sabato: 10, 13, 14 e 18). Domenica è anche la seconda Giornata Regionale per i Colli Veneti, e sono state organizzate iniziative di ogni genere sui Colli Asolani, Montello, sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio Unesco. Verranno aperte alcune chiese e sono in programma visite guidate. A cura dell’Istituto Beato Toniolo alle ore 15, 16 e 17, sono previste visite guidate al Duomo di Valdobbiadene, alla chiesa di San Virgilio di Col San Martino, alla pieve di San Pietro di Feletto, alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Castello Roganzuolo e all’Abbazia Santa Maria di Follina (prenotazione consigliata cel. 334.2936833 - promozione@primaveradelprosecco.it). Sarà possibile scoprire anche il Castello di San Salvatore di Susegana, che resterà aperto sabato e domenica: per l’occasione, dalle 10 alle 18 delle due giornate, si potrà visitare il castello in autonomia. Nella manifestazione si inserisce “Asolo Fiorita” Mostra Mercato di Primavera che si terrà dalle ore 8.30 alle 19 a Casella d’Asolo lungo viale Tiziano, via Giorgione e Villa Razzolini. A Cison di Valmarino alle 8.30 partirà la II Passeggiata tra le colline, mentre nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 Guide di Marca accompagnerà alla scoperta dell’antico borgo lungo la via dei mulini (prenotazione: giovanna.lorenzon65@gmail.com o messaggio 339/5096617).

DA SCOPRIRE

Un’escursione guidata di circa 3 ore, porterà sul Montello, con ritrovo ore 8.45 nel parcheggio Chiesa di Santa Mama in via D’Annunzio a Crocetta del Montello (iscrizione entro venerdì alla Biblioteca Comunale, tel. 0423 epara666631 - biblioteca@comune.crocetta.tv.it). Treviso Incoming propone una passeggiata sui Colli Asolani con partenza da Monfumo alle 10 o in alternativa con le stesse modalità sui colli di Refrontolo (prenotazione trevisoincoming@gmail.com/ 335-7469006). A San Zenone degli Ezzelini il fine settimana è dedicato ai camperisti con il Camper day che propone visite a Asolo, Possagno, biciclettate e passeggiate naturalistiche a San Zenone (per info e iscrizioni Carlo 334-6435406 Paola 347-0501370); in alternativa c’è il Gravel Mat degli Ezzelini, manifestazione cicloturistica con 3 percorsi diversi: partenza alle 8.00 e arrivo alle 17 allo stadio di San Zenone ); oppure c’è il giro delle colline “Col San Lorenzo” e “Collalto” a Liedolo di San Zenone degli Ezzelini, con partenza libera dalle 9.00 alle 11.30 – via S. Lorenzo a Liedolo. Altre passeggiate sono state organizzate a San Pietro di Feletto, Soligo, per le colline di Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vittorio Veneto e Volpago del Montello. Tutte le iniziative e i riferimenti nel sito di Unpliveneto.it.