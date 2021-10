Incidente sul passante di Mestre: due persone ferite gravemente. Code in direzione Trieste

PREGANZIOL (TREVISO) - Incidente oggi sul Passante di Mestre: il bilancio è di due feriti gravi e di code in direzione Trieste. Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Suem-118 con l’elicottero, il Soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete, coordinato dal Centro Operativo di Mestre.

Incidente sul Passante a Preganziol

Un incidente tra un mezzo pesante e un’auto è avvenuto poco prima delle 13 di giovedì 14 ottobre al chilometro 397 dell'autostrada A4-Passante di Mestre, in direzione Trieste: due i feriti, uno in modo serio, entrambi occupanti dell’auto. Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra i caselli di Martellago-Scorzè e Preganziol, in territorio di Preganziol (Treviso).

Le code

Il traffico è stato fermato per permettere il trasferimento del ferito più grave in ospedale con l’elisoccorso: la carreggiata è stata liberata e la coda, che non ha superato i 4 chilometri, è attualmente in rapido smaltimento.

Tamponamento la mattina

In mattinata un tamponamento senza feriti si era verificato in carreggiata opposta (direzione Milano), nel tratto di A4 compreso tra l’area di servizio di Arino ovest e Padova est, in territorio di Vigonza (Padova), causando fino a 8 chilometri di coda.