Fotocopia il pass invalidi della mamma per parcheggiare: non è reato

di Lauredana Marsiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREGANZIOL -non integra il reato di falso. L'imputata, 64 anni, di, è stataieri dal giudice Cristina Cittolin del Tribunale di Belluno per aver. L'originale l'aveva il fratello. Era il 26 dicembre del 2012, a San Vito (Belluno), vicino alla Cooperativa. La donna era sola.Il pubblico ministero Sandra Rossi aveva chiesto 4 mesi di reclusione con la concessione delle generiche, parlando di pass contraffatto e di consapevolezza dell'illecito. Il difensore Maurizio Sbaiz del foro di Treviso ha esordito quasi indignandosi affermando: «Questo processo non s'ha da fare». Un'ispirazione ai Promessi sposi di Manzoni, quando i bravi dicono a don Abbondio: «Questo matrimonio non s'ha da fare»...