CESSALTO - «Temo che Satana ci abbia messo lo zampino». Se lo è chiesto D on Mauro Gazzelli, parroco a Cessalto, da sempre attento alle tematiche sociali. E anche in tema di vaccini ha le idee molto chiare. «Perché chi si vaccina non viene rispettato? Anche noi come vaccinati dobbiamo scendere in piazza e manifestare il nostro diritto a farlo?» . In una delle sue tante iniziative, il Parco Letterario inaugurato in centro qualche tempo fa,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati