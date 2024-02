A come afàre, Z come zòtolo. In mezzo un mondo di insulti, perifrasi ingiuriose, non di rado inespresse bestemmie. Come i v eneti nessuno : s econdi forse solo ai t oscani , hanno nei secoli elaborato un vocabolario così colorito, vario e per certi aspetti ermetico da rendere necessario un vocabolario. O meglio, un insultario. L’opera raccoglie quindi quando sentito nelle peggiori osterie della b assa, nelle taverne vicino al porto, nei remoti rifugi di montagna dopo qualche ombra. Nato da un’idea di Walter Basso – già autore del “Dizionario da scarsea” – questo insultario veneto-italiano è un prontuario per avere offese, imprecazioni e modi di dire beceri sempre a portata di tasca, per tenere testa a chiunque in qualsiasi situazione e a non farsi mai trovare impreparati quando ci si trova in Veneto.

LA PRESENTAZIONE

“Insultario Veneto” (che sarà presentato alla libreria Lovat di Villorba, o ggi alle 18 , dall’autrice insieme a sir Oliver Skardy dei Pitura Freska) si propone di dare ordine, rigore (non necessariamente scientifico) e spiegazione circa i termini più coloriti della lingua veneta, con l’intento di analizzare la parlata più verace, a volte un po’ sopra le righe, che si incontra nelle peggiori osterie, ma anche fra i campi e i capannoni, tra le officine e i mercati, dove nell’aria riecheggia sovente l’eco di fantasmagoriche imprecazioni. L’autore? Non come si potrebbe pensare un avanzo di galera ma una soave fanciulla cresciuta tra liceo e letteratura. Con carattere fumantino, però. « Perchè io? L’editore ha spiegato che mi si prestava, ha detto è il tuo devi farlo tu. Forse perchè ho una certa passione per l’insulto » . Così Maria Letizia Pivato, che lavora come grafica ed editor per la casa editrice EditorialeProgramma di Treviso, dal 2016 inizia a catalogare insulti in ordine alfabetico. « Da mona a oseo ne ho pescati alcuni da tradizione famigliare e modi di dire anche un po’ più blandi. Poi ho chiesto in giro per le osterie, ascoltavo le frasi fatte e ho deciso di catalogarli. Alcuni sono proprio i lemmi, in certi casi sono delle vere e proprie perifrasi catalogate in ordine alfabetico ».



SAGACIA POPOLARE

Ne è uscito un ricco concentrato di cultura altissima, intrisa di sagacia popolare (come si spiega in premessa): il dialetto veneto, al pari di Aristofane, possiede tutta la verve, il carisma, la spigliatezza e l’immediatezza di cui a volte l’italiano è carente. La léngua vèneta sa esprimere alcuni concetti salienti con grande semplicità e incisività, attraverso un singolo termine o rapide frasi, senza i limiti retorici imposti dall’italiano. «Mi scuso innanzitutto con i miei genitori, che mi hanno educata ad essere una persona perbene e non volgare, fallendo miseramente; con tutti quelli che mi hanno gentilmente chiesto di smettere di dire le parolacce, perché “sulla bocca di una signorina non sta bene”, ed io li ho ignorati; con tutti quelli che magari si sentiranno offesi da questo libro, ma io cosa posso farci se non siete stati dotati del senso dell’umorismo?».