Maniaco completamente nudo insegue una donna nel parco Storga /L'identikit

di Lina Paronetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CARBONERA (TREVISO) - Pattuglie dei vigili urbani in borghese, per cercare di rintracciare, in base alla descrizione fornita dalla vittima, ilche martedì pomeriggio. Ad annunciarlo il comandante della Polizia locale di Treviso Andrea Gallo, dopo che dallo stesso sindaco Mario Conte è arrivato l'input di potenziare i controlli nel polmone verde più esteso della città, dove in pieno giorno una donna ha rischiato di venire aggredita da uno sconosciuto. «», lo ha descritto nelle ore immediatamente successive all'episodio, con la voce ancora tremolante: «Questo fatto ha aggiunto mi ha sinceramente scosso mi chiedo questo individuo cosa avrebbe potuto fare se non fossi stata vicina a delle persone a cui chiedere aiuto». Le era passato accanto normalmente, pochi istanti prima, quel giovane. Addosso, maglietta e pantaloncini neri. Poco dopo,. Lei si è girata cercando di allontanarsi, lui l'ha inseguita tentando di afferrarla, la malcapitata è stata costretta a mettersi