Parco Stella: rogo da 20 milioni, si apre il capitolo risarcimenti

di Roberto Ortolan

ODERZO - Tutti contro tutti: sta per arrivare la resa dei conti sul maxi incendio che, a febbraio 2017 ridusse in cenere il parco commerciale Stella a Oderzo. E ballano, sommando i vari contenziosi, 20 milioni di euro. Se dopo 2 anni di indagini la Procura ha messo una pietra sopra sulle responsabilità legate al maxi rogo (danni per circa 30 milioni), ottenendo l'archiviazione del procedimento penale (nessun comportamento penalmente rilevante), non altrettanto hanno fatto le società che operavano nel centro commerciale....