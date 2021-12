Cinquantamila led, ecco il parco delle luci di Oscar per Natale

SAN FIOR - Come ogni anno ormai da quattro decadi ritorna a San Fior il "Parco delle Luci" Cinquantamila led che sistemati con cura e pazienza da Oscar Bontempo fanno ogni anno la gioia di un pubblico che lo stesso stima fra i trenta e i trentacinquemila.

«Lo faccio ormai da quarant'anni - Ricorda Oscar - Ho iniziato per scherzo, per fare una sorpresa a mia figlia che allora aveva solo un anno. Sucessivamente ho aggiunto delle luci ogni anno fino ad arrivare a 50.000. Ho impiegato circa otto giorni per terminare tutto quest'anno. Volevo lasciar perdere per ragioni di salute, fatico a stare in piedi ma poi ho pensato ai bambini che ogni anno vengono da ogni dove per vedere le luci e allora mi sono rimboccato le maniche e l'ho portato a termine». Difficile non restare a bocca aperta di fronte a questa esplosione di colori bianco, rosso verde giallo e blu posizionate con cura in modo da rendere piacevole la combinazione cromatica nel giardino. Un lavoro da vero artista. Oscar fino a 21 anni ha lavorato come elettricista per poi dedicarsi ad altro. Peccato solo per i due pali della luce lungo la stretta e corta via. «Quando si accendono ogni sera al calar del sole e tolgono un po' di "magia" all'istallazione - afferma Oscar- Sarebbe bello poterli lasciar spenti almeno fino a dopo le feste». Sicuramente non mancherà l'illuminazione anche se non verranno accesi...