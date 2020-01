​Parcheggio selvaggio davanti alle scuole: scatta la mini Ztl

TREVISO - Divieto di transito e sosta a tempo determinato: il progetto di mini Ztl davanti alle scuole sta prendendo forma. L'amministrazione Conte ha dichiarato guerra ai genitori refrattari alle regole e la polizia locale è al lavoro per mappare le aree scolastiche a maggiore densità. Intanto sui più maleducati è calata la mannaia delle multe: 9 solo mercoledì scorso in viale Europa per auto in sosta sulla pista ciclabile. Pochi giorni fa Mario Conte aveva anticipato la decisione di istituire delle Ztl temporanee, della durata cioè necessaria all'ingresso e all'uscita scolastica, per educare i genitori abituati a parcheggiare in zona vietata, rendendo pericoloso il transito a pedoni e ciclisti. «Questo comportamento - spiegava - non è solo potenzialmente pericoloso, è soprattutto diseducativo».



LE SANZIONI

Da tempo si ripetono le segnalazioni di auto che impediscono il passaggio lungo le ciclabili o addirittura mettono a repentaglio l'incolumità dei ragazzi che, a piedi zaino in spalla, vanno a scuola. Mentre sono in corso le ricognizioni però, si è deciso di essere sempre più inflessibili. E le sanzioni non si sono fatte attendere. «Il sindaco è deciso a procedere - sottolinea il comandante Andrea Gallo - ci ha chiesto di individuare le scuole che potrebbero essere oggetto di questi provvedimenti. Noi abbiamo intensificato i controlli iniziando proprio dal polo di viale Europa, a oggi uno dei più problematici». La giornata boom è stata mercoledì: in una sola mattinata sono state staccate nove contravvenzioni. «Qui, soprattutto all'uscita dalla scuola, alcuni genitori parcheggiano sulla pista ciclabile rendendo impossibile la sua fruizione. I ragazzi sono costretti a transitare sulla strada rischiando di essere urtati dalle auto».



L'IDEA

Poiché tuttavia è difficile per gli agenti sostenere controlli serrati nelle diverse aree, si è optato per la definizione di nuove mini Ztl: nei poli di maggior concentrazione, l'amministrazione comunale definirà dei quadranti nei quali è vietato l'ingresso o la sosta da parte delle auto. Misura drastica ma necessaria. C'è un precedente: in dicembre, dopo le segnalazioni e gli approfondimenti, è arrivata l'ordinanza di divieto di transito dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 13.25 alle 13.55 su via Solferino e San Martino. Si concludeva così la questione sollevata da diverse famiglie sullo scarso senso civico che al mattino interessa la strada, con auto che scaricano i figli davanti all'ingresso delle scuole medie Serena e parcheggi che impediscono a pedoni e ciclisti di transitare in sicurezza.



LA LETTERA

A portare la questione all'attenzione della polizia locale la lettera di un genitore al nostro giornale. «Si parla molto di sicurezza soprattutto vicino alle scuole, ebbene cosa stiamo facendo? La miglior risposta per i nostri vigili, governanti e tutti noi, è data nel passare una mattinata in via Solferino e San Martino e nel suo prolungamento, via Gobetti, sede delle scuole Serena». Sulla base di questo esempio gli agenti nel giro di poche settimane consegneranno il report e poi si deciderà di partire anche in altre zone della città.

Elena Filini © RIPRODUZIONE RISERVATA