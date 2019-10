​Foro Boario, ipotesi di un parcheggio multipiano

di Paolo Calia

TREVISO - Il sogno: barattare il parcheggio interrato al Cantarane, che a Ca' Sugana nessuno vuole, con un parcheggio multipiano da realizzare in una fetta dell'ex foro Boario in modo da mantenerne una parte gratuita, esattamente com'è adesso e dedicato ai residenti accanto a una struttura a pagamento ma con tariffe e abbonamenti agevolati, tagliati su misura per lavoratori pendolari. Questa è la proposta che l'amministrazione è intenzionata a presentare nella trattativa con Parcheggi Italia che scatterà oggi. Ma lo farà solo se ci saranno i margini per una discussione vera.