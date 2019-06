Parcheggio gratis solo se spendi almeno 10 euro all'iper: è polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOGLIANO - La scritta non lascia spazio a dubbi: con spendi in supermercato almeno 10 euro il parcheggio è gratis per 90 minuti. Altrimenti si paga una tariffa oraria di 5 euro. Scoppia la polemica, a poche ore dall'inaugurazione del nuovo SuperStore Cadoro della famiglia Bovolato. A scatenare la rabbia di tanti è il cartello posto all'ingresso del posteggio privato dedicato ai clienti del nuovo supermercato, che recita le tariffe e le modalità di parcheggio all'interno dell'area. LE CRITICHE La fotografia...