TREVISO Ritorna il parcheggio sotterraneo in piazza Vittoria mentre è in procinto di essere definitivamente abbandonata l’idea di un park sotterraneo all’ex Pattinodromo. Nel giro di un mese la strategia per la sosta in città è stata stavolta. Amministrazione comunale e Parcheggi Italia, da qualche settimana, hanno iniziato una trattativa per rispolverare il vecchio progetto prima avviato e poi accantonato dalla giunta Gobbo. Una notizia sorprendente, comunicata a inizio dicembre ai capigruppo della maggioranza. Ma motivata da due esigenze: preservare le Mura superando così i tanti ostacoli che stanno sorgendo per avviare i lavori all’ex Pattinodromo - compresi i dubbi sempre più crescenti sollevati dal Ministero, i ripensamenti della Soprintedenza e le perplessità dell’amministrazione e garantire un parcheggio a totale servizio del centro storico.



L’IPOTESI SCARTATA

Si era pensato a sostituire l’ex Pattinodromo con un parcheggio al posto dell’attuale stazione delle corriere, in via Lugo Sile Mattei. L’area, con l’arrivo della nuova stazione, sarebbe libera e uno studio di fattibilità l’avrebbe anche indicata come soluzione potenzialmente adatta. Ma è di proprietà di un privato e questo rende l’operazione economicamente complicatissima oltre che dai tempi indefiniti. Così il park Vittoria è tornato prepotentemente a galla. Il riserbo, a Ca’ Sugana, è ancora stretto. Ma quella che prima di dicembre era solo un’ipotesi astratta, dopo Natale ha subito un’accelerata.



LA SOLUZIONE

L’amministrazione è intenzionata ad andare avanti su questa strada. Considera un multipiano interrato in piazza Vittoria la soluzione migliore anche per la pedonalizzazione del centro storico. E a Parcheggi Italia ritornare su quel progetto non dispiacerebbe affatto. Anche perché è già pronto, servirebbe solo aggiornarlo. Una scelta del genere è però destinata a sollevare discussioni a non finire. Quindici anni fa le proteste di comitati e residenti contribuirono a far cambiare idea all’amministrazione, senza contare che la giunta di allora si divise tra chi era contrario all’opera come l’ex assessore al bilancio Fulvio Zugno e chi la voleva a ogni costo, come il vicesindaco Giancarlo Gentilini. Oggi, a Ca’ Sugana, oltre a essere compatti sono convinti che l’aria sia cambiata, che un parcheggio interrato in una zona centrale, realizzato con materiali moderni e tecnologie di scavo più raffinate, sarebbe accolto con spirito del tutto diverso.



LE CARATTERISTICHE

Nei primi incontri sono già stati messi nero su bianco alcuni paletti. Il nuovo Park Vittoria avrà 430 posti auto distribuiti su due piani. La piazza verrebbe riqualificata con alberi e panchine, mentre viale Cadorna è destinata a diventare zona a traffico limitato aperta solo agli autobus. Cambierebbe anche la viabilità. Anzi: verrebbe letteralmente stravolta, con ingresso al parcheggio da via Bressa. L’uscita seguirebbe un tracciato che gira attorno al palazzo delle Poste per poi ricongiungersi con via Bressa all’altezza del ponte. Nei piani del Comune, il nuovo parcheggio sotterraneo liberebbe posti da destinare ai residenti. Si calcola di riservare solo a chi abita dentro le Mura almeno un centinaio di stalli ora a pagamento e distribuiti nella vie attorno alla piazza. La discussione con Parcheggi Italia sta continuando e nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri. Intanto il sindaco ha voluto parlare con i gruppi di maggioranza, spiegare i motivi di questo cambio di rotta e chiarire che non si tratta di un “ritorno al passato”, ma di una scelta che guarda molto da vicino allo sviluppo del centro storico e che ha bisogno di un sostegno politico molto forte. Ha insomma preparato il terreno per mesi che si annunciano complicato. Ma ormai tutte le parti, a cominciare dalla società che poi dovrà materialmente costruire e gestire la nuova struttura, sembrano d’accordo nello spostare gli sforzi dall’ex Pattinodromo alla piazza ricoperta di auto ai piedi del palazzo delle Poste.