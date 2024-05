Sosta a pagamento. Ca’ Sugana rompe gli indugi: incarico alla Intercomp Sis

TREVISO - Ca’ Sugana rompe gli indugi e, senza aspettare l’udienza del merito del Consiglio di Stato programmata per il prossimo 3 ottobre, avvia l’iter per assegnare la gestione della sosta a pagamento in città (valore 5 milioni di euro) al raggruppamento temporaneo d’impresa Intercomp Sis, come stabilito dalla sentenza del Tar del marzo scorso che lo aveva tolto alla Park It-Gps (prima classificata ndr), sottolineando l’irregolarità di alcuni documenti presentati, con relativa segnalazione all’Anac. Il Consiglio di Stato, una decina di giorni fa, aveva però congelato questa parte, soprattutto la segnalazione all’Anac che comporterebbe conseguenze non da poco per la società coinvolta, ritenendo che il Tribunale Amministrativo non avesse tutti gli elementi necessari per ritenere non regolari quei documenti e fissando a ottobre l’udienza per entrare nel merito. In termini pratici il tutto si sarebbe tradotto in altri mesi di attesa prima di poter affidare la gestione della sosta a pagamento in città. E Ca’ Sugana, dopo quasi due anni di battaglie legali, non ha più voglia di aspettare ed entro fine giugno, al termine delle prassi previste dalla normativa, l’incarico sarà assegnato.

L’ANALISI

Mercoledì pomeriggio c’è quindi stata una riunione tra il settore affari legali del comune, l’assessore all’Urbanistica Andrea De Checchi e gli uffici tecnici. L’ordinanza del Consiglio di Stato è stata studiata a fondo e alla fine la conclusione è stata che la “sospensiva” riguardava solo l’aspetto dei presunti documenti falsi e della segnalazione all’Anac con relativa escussione, ma non il giudizio del Tar sull’assegnazione. Da qui la decisione di procede con concessione dell’appalto all’Itercomp, come previsto dal tribunale amministrativo. E se a ottobre il Consiglio di Stato dovesse ribaltare completamente la decisione del Tar, ipotesi che i legali i Ca’ Sugana ritengono comunque poco probabile, ci sarebbe comunque lo spazio per tornare indietro senza troppi danni.

LA PRECISAZIONE

Intanto Park-It sottolinea: “Il Rti (raggruppamento temporaneo d’impresa ndr) Park It-Gps ritiene doveroso precisare che il Consiglio di Stato non si ancora è pronunciato in via definitiva sull’appello proposto dal Rti Park It-Gps, ma, all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 9 maggio 2024, ha adottato un provvedimento cautelare urgente, con il quale, ritenuto che i motivi di appello avverso la sentenza del Tar Veneto, riguardanti il presunto documento falso, non appaiono manifestamente destituiti di fondamento, ha disposto la sospensione dell’esecutività della suddetta sentenza, limitatamente all’escussione della cauzione provvisoria nei confronti del Rti Park It-GPS ed alla segnalazione dei fatti all’Aana. La sentenza definitiva verrà emessa dal Consiglio di Stato a valle dell’udienza del 3 ottobre 2024, fissata per la discussione di merito dell’intero contenzioso, comprese le censure non esaminate dal Tar Veneto e riproposte in appello dal Rti Intercomp-SIS, relative ad aspetti tecnici della fornitura”.