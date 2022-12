MOGLIANO - Parcheggi in centro: l'amministrazione Bortolato approva la gratuità per le feste. L'amministrazione comunale di Mogliano rende noto che nella giornata di Santo Stefano è confermato il regolare svolgimento del mercato settimanale cittadino. Inoltre dal 24 dicembre all'8 gennaio 2023 i parcheggi in città saranno gratuiti tutto il giorno. Con queste azioni Mogliano si sta efficacemente riposizionando come distretto del commercio: una rinascita che ha visto il fondamentale ingresso della città come distretto identitario nella geografia del commercio. Non solo: la misura è pensata per rendere più agevole e meno costoso l'accesso al centro alle famiglie nei giorni di festa.

LA SCELTA

«Da oggi fino all'Epifania i parcheggi saranno tutti gratuiti: una scelta di campo per favorire l'accesso ai park e al commercio -spiega il vicesindaco e assessore al commercio Giorgio Copparoni- un numero di parcheggi importante è libero, speriamo di favorire le attività in centro non solo per i negozianti ma per tutte le attività. Vogliamo anche affermare il diritto di una famiglia di venire in piazza per una passeggiata senza rischiare multe o salassi». Mogliano, due giorni fa, è stata case history durante la conferenza di fine anno di Ascom. Il tema dei distretti, ha ribadito Federico Capraro, è la strada maestra per il rilancio e per farci trovare pronti ai grandi appuntamenti. Alla data di dicembre 2022, Ascom-Confcommercio, oltre ad essere un interlocutore proattivo e autorevole all'interno dei distretti, è partner di 14 distretti: Urbecom a Treviso, AsseT a Preganziol, Terre d'acqua a Silea, Città Emporio a Montebelluna, Valdobbiadene nel cuore a Valdobbiadene, Città bella e vivibile a Conegliano, Città Giardino a Mogliano; inoltre dei distretti di Zero Branco, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Pederobba, Istrana, Roncade e il distretto territoriale di Cavaso del Tomba/Possagno.

UN PATRIMONIO

«Non sono solo titoli ma - ha affermato Capraro - patrimonio di attività, competenze e relazioni che restituisce ai territori una fisionomia identitaria forte, pone al centro dello sviluppo il commercio con i servizi, fa sintesi delle esperienze pregresse dei centri commerciali. Grazie ai distretti, sono possibili utilizzi virtuosi e proficui dei fondi regionali, vengono amplificate le potenzialità del pubblico e valorizzata la creatività dei privati». (E.F.)