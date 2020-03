TREVISO Alla fine Apcoa ha dovuto cedere. Da oggi al 3 aprile buona parte degli stalli blu entro mura sarà gratuita. Ad eccezione di piazza Duomo, piazza Vittoria e piazza Matteotti. Il Comune è riuscito ieri a sbloccare la trattativa con la società che gestisce i parcheggi in città. Resta ancora aperto il capitolo abbonamenti: chi ha rinnovato per marzo e aprile e non andrà a lavorare pare non abbia diritto alla sospensione. Si conclude così in maniera positiva la questione sollevata da molti residenti del centro storico in questi giorni. Proprio a causa del blocco delle attività e al divieto di circolazione che aveva obbligato tutti a rimanere a casa, rimaneva il problema di uscire per portare le auto nei parcheggi fuori dalle Mura rischiando di incorrere in una sanzione. Apcoa, infatti, non ha lesinato le multe. I parabrezza di molte auto ne sono pieni. Da qui l’appello degli abitanti del centro sprovvisti di garage.

Dopo che due giorni fa il sindaco aveva anticipato ai trevigiani le trattative, ecco una nota del Comune che spiega come, a seguito dei decreti emanati dal governo per limitare e arginare il contagio da coronavirus e alle ordinanze in materia di trasporto pubblico, l’amministrazione comunale abbia disposto la gratuità dei parcheggi nel centro storico (dentro Mura) di Treviso. «La disposizione sarà in vigore da domani (mercoledì 18 marzo) e fino a venerdì 3 aprile - conferma il vicesindaco Andrea De Checchi - Questo provvedimento permetterà agli utenti di usufruire degli stalli blu senza dover utilizzare il parcometro per esigenze lavorative o per la necessità di recarsi negli esercizi ancora aperti. Si tratta di una misura voluta per facilitare le cose in un momento di emergenza e di mobilità limitata». L’amministrazione aggiunge che, per favorire la rotazione e la mobilità per urgenze, saranno esclusi dal provvedimento piazza Duomo, piazza Vittoria e piazza Matteotti.

LA PROTESTA

La protesta era partita ufficialmente anche sui social. A farsene portavoce un gruppo di residenti del centro che, nell’impossibilità di parcheggiare le auto fuori dalle Mura per non violare i divieti e nella difficoltà di pagare per tutto il corso della giornata il parcheggio, si sono visti infliggere multe su multe. Dopo una settimana è scattata la pubblica denuncia. «Vorrei portare alla vostra attenzione un fatto - esordiva Larry Lorenzo Sordi, residente nel centro storico - Apcoa, azienda che ha la gestione dei parcheggi, sta in queste ore mettendo multe a tappeto in tutta la zona del centro di Treviso. Una cosa irrispettosa e controproducente». Mentre tutti sono chiamati a fare un sforzo, modificare le proprie abitudini con una presa di responsabilità per bloccare la diffusione del virus, c’è chi invece ragiona e agisce come se niente fosse. «Ci viene chiesto di non muovere le macchine però Apcoa pretende i soldi per gli stalli che occupiamo stando in casa 24 ore al giorno. Ora cosa dovremmo fare? Pagare dai 10 ai 15 euro quotidiani per tutto il tempo della quarantena? Mi sembra una cosa fuori questione».

IL DISAGIO

Da qui Sordi si era fatto portavoce del disagio di molti abitanti del centro lanciando un appello. «Così come viene chiesto a tutti i negozianti di tenere i negozi chiusi e di rinunciare al loro introito - ragiona - mi sembra corretto che anche Apcoa rinunci ai propri introiti e non approfitti di questa situazione per batter cassa». Oggi il sindaco Mario Conte ha spiegato come la questione sia stata risolta per dare sostegno a chi comunque lavora o vive nel centro storico. «Segno che il tema andava sollevato» ha concluso Sordi.

LA QUESTIONE

Ma una commerciante della zona Pescheria ha segnalato un problema ulteriore. Come può regolarsi chi ha già pagato l'abbonamento bimestrale? Coloro che hanno fatto domanda diretta ad Apcoa si sono visti rispondere che il canone non verrà sospeso. Al momento Apcoa ha opposto un no alla richiesta. Ma gli operatori sono sul piede di guerra. «Noi veniamo a Treviso per lavorare. Tutti stiamo facendo dei sacrifici rinunciando ai nostri incassi ma loro no. Certo non saranno 130 euro che cambieranno la vita ma credo sia una questione di giustizia» sottolinea la titolare del negozio Gentj's. Ultimo aggiornamento: 07:27