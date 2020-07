BORSO - Atterraggio di fortuna sopra il tetto di una abitazione: il pilota resta ferito ma i proprietari della casa non si accorgono di nulla fino all'arrivo dei soccorritori. Potrebbe essere la scena surreale di un film comico invece è quanto accaduto ieri pomeriggio, 1 luglio. Un pilota di parapendio tedesco di 47 anni ha avuto un problema in fase di atterraggio, previsto al campo di volo del Garden Relais di Semonzo. In pratica, dopo essersi lanciato dal Col del Puppolo e dopo aver effettuato diverse evoluzioni ha deciso di atterrare. Ma quando era a una trentina di metri ha perso quota improvvisamente mentre si stava dirigendo verso sud. Un problema che l'ha portato ad effettuare un atterraggio di fortuna anche se non del tutto morbido perché è caduto proprio sopra il tetto di una casa in via Molinetto.



Nell'impatto contro il tetto il pilota si è procurato un profondo taglio, di quasi trenta centimetri sulla coscia sinistra ma per il resto non ha avuto problemi se non fosse per l'altezza della casa. Infatti, una volta atterrato, è riuscito in qualche maniera a bloccare il sangue che usciva dalla ferita e a dare l'allarme. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del Suem 118 di Crespano di Pieve del Grappa e i vigili del fuoco con l'autoscala per recuperare lo sfortunato pilota. Solo che quando i soccorsi si sono portati nell'abitazione indicata, i proprietari, due anziani del posto, sono rimasti sbalorditi: «Che succede? Forse avete sbagliato posto» hanno subito chiesto ai soccorritori che hanno risposto tranquillizzandoli: «Scusate signori ma dobbiamo recuperare un uomo sopra il tetto della vostra abitazione».



Così ambulanza e camion scala sono entrati nel giardino dell'abitazione ed hanno iniziato le manovre per raggiungere il tetto. I medici hanno immediatamente bendato la coscia dell'uomo dopo aver disinfettato ed in parte suturato il taglio profondo. Poi il 47enne è stato sistemato nel cesto del camion scala e fatto scendere a terra dove è stato messo in ambulanza e portato in ospedale. Qui il pilota dovrà subire un intervento di ricostruzione della parte ferita visto che la coscia è stata praticamente lacerata.

