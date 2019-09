Parafulmine radioattivo alla ex Metalcrom: i pompieri lo tolgono di mezzo

CASIER - Un parafulmine radioattivo a Casier, in via Ippolito Pindemonte, presso lo stabilimento ex Metalcrom. A dare l'allerta sono stati i tecnici dell'Arpav, che hanno richiesto l'intervento del nucleo specializzato NBCR dei Vigili del fuoco per accertare la presenza di un sospetto componente radioattivo nel parafulmine. La squadra NBCR dei vigili del fuoco ha effettivamente accertato la presenza di radioattività e ha quindi smontato il parafulmine dallo stabilimento e l'ha trasportato in un luogo sicuro. L'area è adesso libera da inquinamento radioattivo.

