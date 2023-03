SARMEDE - Una solidarietà sorprendente che testimonia come Paolo Dal Cin fosse benvoluto da tutti e quel vuoto che ha lasciato pesi tanto nel cuore di molti. Goccia dopo goccia, in sole 24 ore, sono stati raccolti quasi 10mila euro in memoria del 41enne e a favore del suo bambino di 10 anni. Sulla piattaforma Gofundme la raccolta fondi, lanciata dall'amica di famiglia Kerstin Del Puppo, va ancora avanti mentre si attende di conoscere la data in cui sarà celebrato il funerale del giovane papà morto per le ferite e i traumi riportati nel grave incidente stradale della sera del 9 febbraio a Cappella Maggiore, davanti al municipio. La comunità di Sarmede e non solo si è mobilitata dal pomeriggio di mercoledì, quando è stata avviata online la raccolta fondi.

«Paolo lascia la compagna Lisa e il figlio Samuele. Vorrei aiutare la famiglia - scrive l'amica Kerstin - per poter dare un contributo al futuro di Samuele, che ora si trova senza papà a 10 anni. Paolo era una persona meravigliosa, solare, simpatico, adorava Lisa e Samuele. Lascia un grande vuoto dentro di noi. Se tutti noi contribuiamo possiamo aiutare Lisa a crescere Samuele». Un appello a cui oltre 200 persone hanno già risposto, testimoniando vicinanza alla famiglia e ricordandolo con tanto affetto. Decine e decine i messaggi di cordoglio indirizzati alla compagna Lisa, alla mamma Maria e ai fratelli Simone, Eddy e Marcello. Fino all'ultimo hanno sperato che Paolo, ricoverato nella terapia intensiva del Ca' Foncello di Treviso, potesse farcela. Ma ogni speranza è svanita all'ora di pranzo di martedì. Tante le persone che in queste ore si sono strette alla famiglia Dal Cin. Tra loro anche il sindaco di Sarmede Larry Pizzol che conosceva Paolo e tutta la sua famiglia. «Paolo ha detto Pizzol era una persona solare. Il tratto che lo distingueva era la gentilezza nei confronti di tutti. Era una persona pacata, tranquilla, innamorata della sua famiglia. Tutta la comunità di Sarmede è in lutto». La sera del 9 febbraio, erano circa le 18.45, Dal Cin si era fermato con l'auto di fronte al municipio di Cappella Maggiore e nell'attraversare via della Paglia era stato investito da un'Opel Astra condotta da un 49enne. Un impatto violento. In elisoccorso era stato subito trasportato al Ca' Foncello e sottoposto ad un intervento chirurgico, a cui era seguito il ricovero in terapia intensiva. In questi venti giorni quotidianamente la comunità di Sarmede ha rivolto un pensiero per Paolo affinché le sue condizioni potessero migliorare, fino al drammatico epilogo.