Il sentiero del Papa Buono tra i vigneti e le suggestioni di un paese incantato

SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - In quel pianoro dove oggi sorge un vigneto al margine della scarpata ci sono gli stessi alberi disposti a cerchio dove negli anni Cinquanta l'allorasostava durante le sue passeggiate a. Oggi quel roccolo di carpino bianco è diventato una delle tappe di un nuovo sentiero nato per ricordaredei nostri nonni, quello che appariva nel quadretto appeso in tutte le case. Perché prima di essere proclamato Santo Padre, Angelo Roncalli soggiornò diverse volte nella villa patriarcale, giusto dietro la millenaria chiesa del Cristo della Domenica. Amava le viuzze di quei borghi aggrappati sulle colline del Feletto, conversava con la gente semplice.Il sentiero è stato voluto dagli abitanti del luogo per far rivivere ciò che il Papa di tutti sentiva e vedeva. Gli odori, i colori di un tempo, le mucche nella stalla, le galline nel cortile, il sorriso degli abitanti, immagini che vorremmo non svanissero mai.