Il ministro Zangrillo a Treviso: «150.000 assunzioni nella pubblica amministrazione entro il 2025»

TREVISO - «Stiamo facendo uno sforzo straordinario dal punto di vista delle risorse: la Pubblica amministrazione ha vissuto 10 anni di desertificazione, dal 2010 al 2020, la spending review ha provocato il blocco del turnover, abbiamo perso 300 mila persone e l'età media è passata da 44 a 50 anni». Lo ha detto a Treviso il ministro della Pubblica amministrazioneparlando all'assemblea dei giovani Anci. «Significa che la sfida per il futuro è di recuperare il terreno perduto, nel 2022 sono entrate 170 mila persone, di cui 157 mila in sostituzione turnover, e prevediamo altre 150mila persone da inserire al 2025 - ha concluso -. L'inserimento delle persone nella Pa non è scontato, occorre far diventare la Pa un'organizzazione attrattiva».