«In fumo quindici anni di lavoro, ma siamo pronti a ripartire»

VILLORBA -di fronte a tanta distruzione. Ma a commuoverlo è anche l'affetto dei tanti amici e conoscenti che ieri mattina sono passati in azienda per offrirgli aiuto e fargli capire che questo non è il momento di mollare e di lasciarsi abbattere, ma di rialzarsi e ripartire. «Non ho parole, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi d'affetto - afferma Manzan -. È stata una brutta botta, abbiamo visto andare in fumo 15 anni di lavoro. Avevamo rifatto tutto, gli impianti erano nuovi e a norma. Non sappiamo come possa essere successo». Sul web in molti hanno subito ipotizzato che il rogo possa essere stato deliberatamente appiccato da qualcuno, magari mosso da invidia nei confronti del successo di Nonno Andrea. Ma Manzan, oltre all'assenza, al momento, di indizi che avvalorino la pista dolosa, è categorico: «Su internet si dicono tante cose ma che sia stato un evento doloso è l'ultimo dei miei pensieri. Io sono in pace con il mondo, e non ho mai ricevuto minacce o intimidazioni da nessuno. Potrebbe invece essere stato un corto circuito, si parla delle luminarie, ma le avevamo spente».