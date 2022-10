TREVISO - Il cordoglio vastissimo, e allo stesso tempo l’odio, la derisione. La morte improvvisa a soli 59 anni dell’architetto Paolo Giordano ha scatenato la violenza social di una serie di soggetti no vax. E l’amica e avvocato, Antonella Tocchetto, consigliera comunale del Partito democratico, annuncia di essere pronta a denunciare, mentre il direttore generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi parla di commenti “ignobili”.

Giordano, con i modi estremamente diretti che lo contraddistinguevano, non aveva mai fatto mistero di essere favorevole ai vaccini anticovid. E di conseguenza dimostrava esplicitamente e pubblicamente la propria contrarietà alle posizioni opposte. Con il risultato che i post di dolore e incredulità degli amici sono diventati il contenitore di commenti impensabili prima del covid: l’infarto che è stato fatale a Giordano, sabato pomeriggio, è diventato il pretesto per attaccarlo e deriderlo, come se il malore fosse derivato dai vaccini stessi, e non da quel cuore fragile che già in passato, ben prima del 2020, gli aveva dato dei seri problemi.

SENZA PUDORE

La pandemia ha sdoganato anche questo: la manifesta soddisfazione per la morte dell’altro, a viso aperto o tramite pseudonimi social che rendono non direttamente riconoscibile l’autore. Senza pudore e disinteressandosi totalmente del dolore di moglie e figli, oltre che dei tanti che piangono in queste ore la mancanza di Giordano, attivo in politica da sempre, “gigante gentile” tra i bambini della “Mooving School 21”, “costruttore di giochi” per i più piccoli, come i familiari hanno voluto definirlo nell’epigrafe. Su Facebook, tanto di “collage” dei commenti di Giordano contro i no vax e la scritta “nessuna correlazione ufficiale”. E poi accenni a “karma”, “selezione naturale” e altri ragionamenti che il direttore dell’Ulss 2 Benazzi definisce “ignobili”. «Non si può speculare sulla morte di una persona, una brava persona, conosciuta, che ha avuto un infarto al miocardio acuto che può succedere – aggiunge – Non c’è nessuna correlazione tra il vaccino e l’infarto al miocardio, semmai c’è una correlazione, studiata e confermata, tra altre patologie e il long covid, a cominciare dalle aritmie».

LO SDEGNO

Spregevole quindi, per Benazzi, attaccare Giordano: «Dobbiamo finirla – controbatte - dobbiamo avere rispetto per la morte di una persona, non si può strumentalizzare un evento di questo tipo cercando di tirare acqua al proprio mulino: è assurdo e spero non avvenga più per rispetto delle persone e rispetto della scienza». Tocchetto doveva incontrare Giordano proprio ieri mattina, per discutere di una questione legale riguardante la famiglia. Ma oltre al profondo lutto per la perdita dell’amico, si è trovata investita da questa ondata di odio: «Provo grande rabbia oltre al dolore, valuterò come avvocato di denunciarli, non è possibile che sotto un post per far sapere della sua morte si sia scatenata gente che non c’entra nulla, non rispettando lo strazio dei familiari e degli amici».

SEGNALAZIONE IN PROCURA