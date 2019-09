© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Rimane incastrato sotto ile muore. Terribile incidente questa mattina, domenica 22 settembre, a Carpesica di Vittorio Veneto, in via Pian Salesei 13. La vittima è un uomo di 84 anni,. L'uomo stava lavorando nel vigneto di casa quando per motivi ancora da chiarire è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e carabinieri.