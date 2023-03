TREVISO - C'è l'accordo per l'approdo di Paola Egonu a Milano. L'atleta di Cittadella tornerà dunque dopo solo una stagione in Italia, abbandonando VakifBank e Turchia per raggiungere le compagne di nazionale sotto la Madonnina. Operazione da circa 1 milione di euro a stagione (800 mila più premi e bonus). Prima però, la rincorsa della squadra di Guidetti a campionato, Coppa di Turchia e Champions per rimediare alle sconfitte in Supercoppa e Mondiale per Club rispettivamente contro Eczacibasi e Prosecco Doc Imoco. Un colpo di scena annunciato che vedrebbe Egonu ritrovare Sylla e Folie in squadra proprio come ai tempi di Conegliano. Curiosamente però, nei quarti di Champions si incontreranno proprio Vakif e Milano, presente e futuro di una delle opposte più forti al mondo, pronta ad intraprendere la quarta avventura italiana in carriera dopo Club Italia, Novara e Prosecco Doc Imoco. Una manovra di mercato che rischia di sconvolgere gli equilibri a livello nazionale ed internazionale, oltre a dare vita a un giro di opposti che vede Karakurt già in Russia al Kaliningrad. L'arrivo di Egonu liberebbe infatti Jordan Thompson, per cui è difficile immaginare un futuro in banda; l'oro olimpico di Tokyo, che potrebbe restare in Italia spostandosi a Novara (anche Vallefoglia in pole) o sostituire proprio Egonu al Vakif (pista calda pure il Thy), considerato che Vargas e Boskovic rimarranno rispettivamente al Fenerbahce e all'Eczacibasi. Tra i nomi più soggetti a voci di mercato quello della stellina Vita Akimova, atleta del 2002 in forza al Volero Le Cannet e reduce da una Champions di altissimo livello, chiusa con oltre 200 punti segnati in 8 partite tra girone e playoff. Akimova che pare essere tra le prime opzioni proprio per Novara ma, considerata la penuria' di grandi nomi in circolazione tra gli opposti, potrebbe diventare una seria candidata per essere il nuovo posto 2 del Vakif. Nel mentre, smentita la voce che vedrebbe Alsmeier a Conegliano per sostituire Robinson Cook (mai considerata in partenza, almeno al momento), la Prosecco Doc assieme ai propri tifosi si coccola Haak osservando comodamente alcune delle rivali italiane ed europee andare a caccia di nuove pedine per costruire la nuova stagione. Tra Haak, Egonu ed Antropova ci sarà da divertirsi eccome la prossima stagione nel campionato italiano, più competitivo che mai nonostante la potenza economica delle squadre turche.