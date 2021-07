«Non c'è figura migliore di Paola Egonu, come donna e come atleta, per portare alla cerimonia di apertura di Tokio 2020 la bandiera a cinque cerchi, un grande simbolo mondiale di fratellanza e lealtà, aldilà dello sport». Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, saluta «con gioia» la notizia, data all'atleta dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, che la pallavolista dell'Imoco Conegliano è stata scelta tra gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati