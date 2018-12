Cisterna esplode al Panorama: 150 lavoratori a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLORBA - Da una parte c'è l'azienda. E dall'altra oltre. Sono tutti costretti a vivere il periodo di Natale con il fiato sospeso dopo l'improvvisa esplosione del boiler dell'acqua calda , una cisterna da circa 1.500 litri posizionata sul tetto, che mercoledì mattina ha danneggiato parte della struttura del centro commerciale Panorama di Villorba. Non si sa quando l'ipermercato potrà riaprire le porte.Le verifiche dei vigili del fuoco sono ancora in corso. «È un danno enorme a pochi giorni dal Natale, sia per l'azienda che per i lavoratori. Una cosa che mette angoscia spiega Nadia Carniato, segretaria generale della