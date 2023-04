Panda a Gpl prende fuoco in parcheggio, il conducente esce al volo: auto distrutta

MONTEBELLUNA - Alle 16 di oggi, 15 aprile 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Piave a Montebelluna per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente della Panda stava entrando nel parcheggio quando si è accorto che qualcosa non andava, si fermato ed è sceso, mentre l’auto ha preso fuoco. I pompieri arrivati dal locale distaccamento con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento la Fiat Panda alimentata benzina GPL andata irrimediabilmente danneggiata. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

