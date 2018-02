di Elena Filini

TREVISO - Via le panchine dal Quartiere Latino. Dopo le segnalazioni di commercianti e residenti, Fondazione Cassamarca ha deciso di togliere le panchine vicino alla Fontana di Santa Croce,. Inizialmente con lo scopo di ripararle dai continui danneggiamenti. Infine per non riposizionarle più."Le panchine sono state tolte poco prima di Natale - conferma Paola Marcatto, titolare della fioreria Dianthus -. E non saranno ripristinate. Il motivo?Ci siamo confrontati con il gruppo Carron, proprietario degli stabili e abbiamo contattato Fondazione Cassamarca, che ha la giurisdizione sull'area. La decisione è stata univoca: via le panchine".quando Treviso salì agli onori della cronaca nazionale, era il 1997, perchè l'ex sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini fece sbullonare dagli operai del comune le panchine vicino alla stazione.