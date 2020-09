TREVISO La città mette il turbo. Con una palestra che rimane aperta 24 ore su 24 e sette giorni alla settimana. «Vogliamo trasformare Treviso in una città un po' più metropolitana e un po' meno tradizionalista. Sono sicuro che ci copieranno in tanti. Penso ai discount alimentari, tanto per fare un esempio, ma anche a catene di ristorazione a basso costo o ai servizi alla persona. Noi cominciamo. E faremo tendenza» ne è convinto Andrea Dametto, un diploma da cuoco conseguito all'alberghiero di Lancenigo e tanta esperienza nel campo della pesistica e delle palestre dove è stato personal e trainer per dieci anni. Adesso è l'amministratore unico di FitActive che inaugura sabato 26 settembre in viale IV Novembre, nello stabile che fino a cinque anni fa ospitava la Serenissima Ristorazione. Ben 1600 metri quadrati di sale dove saranno organizzati spazi per i corsi, per l'attrezzistica, ma anche per il solarium e il centro benessere con nutrizionista, osteopata, medico di base. Il taglio del nastro, a partire dalle 17, sarà scandito da trampolieri, mangiafuoco, giocolieri e spettacoli di bodypainting e burlesque.



L'ORARIO

La proposta dello staff di FitActive prevede un orario organizzato in due fasce, quella diurna, dalle 9 alle 21, con i corsi, il personale presente, l'estetista e quant'altro. E quella notturna, dalle 22 alle 9, che consente l'accesso agli abbonati muniti di badge per la sola sala attrezzi, con macchine isotoniche e attrezzi Matrix di ultima generazione. Nella fascia notturna sarà sempre presente un guardiano e saranno in funzione le telecamere per documentare gli accessi.



LE PROPOSTE

I costi? «I nostri prezzi sono low cost: 19.90 euro al mese per il fitness illimitato a cui è possibile aggiunge 6.90 euro al mese per i corsi di gruppo, anche questi illimitati. La nostra filosofia è quella di regalare un'ora di felicità a tutti e stiamo già ottenendo molti consensi. Gli orari così diversificati permetteranno a chiunque di allenarsi offrendo risposta anche a chi fa turni in fabbrica o a chi, come le forze dell'ordine, smontano dal servizio a metà nottata» spiega Dametto che sarà coadiuvato da un team di 8-9 personal trainers, 10 corsisti, 3 persone per la segreteria a cui si aggiungono le imprese di pulizia che lavoreranno di notte e le aziende per sanificare locali e attrezzi. Il Covid? «Ci ha rallentato, dovevamo aprire in aprile, inaugureremo in settembre. Ma nell'attesa abbiamo avviato tutte le procedure per il rispetto della normativa anti-coronavirus. La gente ha voglia di tornare alla normalità e con le dovute cautele riempirà la palestra. D'altro canto l'alternativa è non uscire di casa, non fare la spesa, non andare al mercato, nè nei negozi» sottolinea Andrea. «Siamo aperti giorno e notte secondo formule a cui ci ha abituato l'America, ma noi siamo tutti italiani. La casa madre è nata a Milano sette anni fa e noi vogliamo coccolare i clienti cominciando dal personale che sarà sempre presente e da alcuni offerte» sottolinea il responsabile. Che, prima di partire, ha già raggiunto quota 100 iscritti.

Valeria Lipparini © RIPRODUZIONE RISERVATA