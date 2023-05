A Pieve di Soligo inaugurato il Palafabbri, un tempio dello sport in onore del senatore Francesco Fabbri Video

di Pio Dal Cin

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Il Palazzetto dello sport intitolato al senatore Francesco Fabbri. Questa mattina, 27 maggio, alla presenza di numerose autorità civili e religiose tra le quali il prefetto di Treviso Angelo Sidoti e i sindaci del territorio, è stato inaugurato il Palazzetto dello sport in via Mira con la presentazione del busto bronzeo realizzato con maestria unica dallo scultore pievigino Valerio De Marchi rappresentante il compianto senatore Francesco Fabbri. Da oggi si chiamerà Palafabbri a ricordo della figura carismatica di «Un uomo che si è dedicato al suo territorio come politico e che ha fatto del suo impegno sociale una missione e lo scopo della sua vita», come ha ricordato Marco Zabotti nel suo accorato intervento. A ricordare Fabbri anche il cardinale Beniamino Stella che impegnato altrove ha inviato un saluto scritto: «Nell'esperienza della prigionia ha maturato una coscienza civica messa poi al servizio della sua comunità alla quale ha dedicato se stesso con la fede un impegno unici - ha ricordato Stella - Ho avuto modo di conoscerlo personalmente e plaudo all'idea di dedicargli questo luogo dello sport che sarà sicuramente di ispirazione alle nuove generazioni». Un saluto e un ringraziamento è arrivato anche dal presidente della regione Luca Zaia: «Una figura istituzionale unica è un uomo di grande ispirazione sociale e politica.

Bella l'idea di dedicargli un luogo dove lo sport è il territorio verranno messi in risalto attraverso un palazzetto che ne perpetuerà la memoria».