La coppia già segnata dalla tragedia: il figlio di 23 anni morì 21 anni fa in un incidente sul lavoro

JESOLO-PAESE - Sergio Miglioranza e Franca Fava erano già stati vittima di una tragedia 21 anni fa: in un incidente sul lavoro aveva perso la vita il figlio Walter, 23 anni. Una scarica di ventimila volts aveva tolto la vita al giovane operaio trevigiano nell'aprile del 1999. L'incidente sul lavoro era accaduto in un cantiere edile di piazza Brescia a Jesolo, dove si stavano ultimando i lavori di costruzione del Palacongressi.



Walter Miglioranza, 23 anni, residente in via Tre forni 28, a Paese, era alle dipendenze della ditta Grigolin calcestruzzi, con sede a Conegliano e cantiere operativo a Musile di Piave. Il fatto si è consumato verso le 14.30. Miglioranza aveva appena portato, con un camion betoniera, del calcestruzzo; una operazione che a quanto pare faceva abitualmente e quindi era diventato abile in queste manovre. Dopo aver effettuato l'operazione, secondo una prima ricostruzione dei fatti, aveva portato il mezzo un po' più avanti (una decina di metri) rispetto a dov'è stato scaricato il materiale; quindi è sceso, ha preso in mano la pulsantiera che manovra il braccio meccanico (che serve per scaricare il calcestruzzo) ed a quanto pare con una mano ha preso una gomma dell'acqua (l'intenzione sarebbe stata quella di pulire il nastro trasportatore del "braccio"). È a quel punto che è successo l'incidente. Inavvertitamente il braccio meccanico ha urtato i fili dell'alta tensione, che si trovano ad una altezza di circa otto metri. Questione di un attimo e sul malcapitato si è scaricata una violentissima scarica elettrica di ventimila volts.



