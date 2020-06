Incendio di casa e magazzini, morte carabonizzate due donne

PAESE - Incendio in abitazione a Paese alle ore 1.40 circa della notte, con annessi magazzini via Feltrina vicino alla Gaivi, località Castagnole che ha coinvolto completamente l’abitazione e i magazzini esterni circostanti. Due donne sono state trovate morte carabonizzate: si tratta di Franca Fava, 58 anni, moglie del titolare e di Fiorella Sandre, 74 anni. Il titolare, un uomo di 59 anni, in stato confusionale ed è stato trasportato all’ospedale intossicato. Indagini dei Carabinieri. Sul posto si sono recati i VV.F di Treviso, di Asolo, di Conegliano e Mestre e a tuttora sono ancora sul posto.



Ultimo aggiornamento: 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA