RUBANO (PADOVA) - Paolo Nicoletti ha dovuto assistere all'esecuzione di Dorjana Cerqueti, la donna che l'ha cresciuto, la sua seconda mamma. «Quand'era già a terra le ha sparato il secondo colpo alla testa» racconta la sorella di Paolo, Chiara Nicoletti, che ricorda quei minuti di sangue e paura al civico 72 di via Palù, a Rubano, dove la famiglia stava per mettersi a tavola per il compleanno della donna. Per tutti e tre i figli nati dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati