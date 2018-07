di Mauro Favaro

I medici del Ca’ Foncello non l’hanno ancora codificata e stanno valutando tutti i possibili virus tropicali per inquadrare la febbre che ha colpito, 74enne missionario dei Giuseppini del Murialdo, originario di Badoere di Morgano, da 20 anni impegnato in Africa.. Nessuno si sbilancia. Sette giorni fa il sacerdote è rientrato precipitosamente nella Marca, accompagnato da un medico. Ed è stato subito. Senza nemmeno passare per casa., Paese poverissimo, nella “sua” missione di Waterloo, a circa 30 chilometri dalla capitale Freetown. All’inizio la febbre non sembrava preoccupante. Si era pensato a un’influenza, pur fuori stagione. Poi la situazione si è aggravata.