VILLORBA (TREVISO) - La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano continua ad ampliare i propri orizzonti, dentro e fuori dal campo di gioco. Nonostante siano passati pochi mesi dal via libera alla costruzione del nuovo centro sportivo e fisioterapico targato Imoco Volley proprio accanto al Palaverde, già si intravedono le prime strutture che offriranno un nuovo polo d'attrazione sportivo (e non solo) per tutta la provincia di Treviso. Con la novità di una Academy per il padel.

Due tensostrutture con otto campi da Padel

«Dai primi giorni di febbraio a oggi, sono già state costruite due tensostrutture per gli otto campi da padel, già montati e pronti all'uso - spiega il copresidente della Prosecco Doc Pietro Maschio - Ovviamente rimane ancora da terminare qualche opera. Eravamo pronti da tempo, appena ci è stato dato il via libera siamo partiti subito con la costruzione e ad oggi è stato fatto un grande lavoro tenendo conto che è passato poco più di un mese». Di mezzo, ovviamente, un lungo e complesso iter burocratico da affrontare. «Con un grande aiuto da parte delle amministrazioni sia di Villorba che della Regione, sempre pronte e disponibili, abbiamo fatto tutti i passi necessari», prosegue Maschio. Per il progetto completo è probabile che bisognerà attendere «i primi mesi del prossimo anno, il tempo tecnico necessario», anche se l'obiettivo è ottenere «l'agibilità parziale in prossimità dei mesi estivi». Tuttavia, in questi mesi il co-presidente della Prosecco Doc Imoco Volley non ha perso tempo, anzi, ha viaggiato fino a Malaga per strappare un accordo con un'icona del padel mondiale come Gustavo Machuca Perez per l'Imoco Center, che potrà fregiarsi del titolo di prima GM (ovviamente Gustavo Machuca, ndr) Academy in Italia. Probabilmente la prima di una grande serie di iniziative che potranno solo che aumentare la grande attrazione ed interesse che suscita il progetto Imoco Center. Machuca difatti prima di diventare un coach di atleti di grande successo, oltre che della nazionale spagnola, è stato un giocatore di fama internazionale. In estrema sintesi, una garanzia di successo.

La struttura

Progettata su oltre 11mila metri quadrati di superficie, la struttura disporrà di dieci campi da padel, otto dei quali sono già stati completati nelle due tecnostrutture sopracitate. Inoltre, un centro di fisioterapia e riabilitazione pronto a supportare anche e soprattutto le pantere, tutto a pochi passi dal Palaverde. Poi, un centro con ambulatori e palestra, uffici, un negozio, un bar. A ciò vanno aggiunti mille metri quadrati destinati al parcheggio. Inoltre, un'area verde con tappeto erboso, aiuole e nuove alberature, come progettato dallo Studio Mama Architettura ed Ingeneria. Nel complesso, un grande investimento destinato a tramutare via Marconi una cittadella dello sport per sponsor, atleti e pubblico, destinata ad ospitare molto altro che non siano solo le partite della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e di Treviso Basket durante il weekend, oltre ovviamente alle sfide del Villorba Rugby e calcio.