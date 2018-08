Imparare l'inglese ospitando un madrelingua australiano: il progetto di Francesca

di Elisa Giraud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIEVE DI SOLIGO - «L'inquietudine non è fuga, ma ricerca» sostiene Susanna Tamaro in uno dei suoi libri. E quella che anima, 39 anni, di, ideatrice di, un singolare programma di scambio culturale tra, è proprio quel tipo di inquietudine, quella che porta a seguire le proprie aspirazioni e a rinnovare sempre l'entusiasmo per cercare di realizzare i propri sogni.