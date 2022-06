“Colazioni lente” con la moka al tavolo e brioche artigianali, oltre a fette di torta e pane, burro e marmellata. Ma anche gustosi apericena tra gli alberi, il tutto a pochi metri dalla ciclopedonale della Treviso-Ostiglia tanto amata dai trevigiani e dai turisti. Questo è “Osty”, in Via D’Annunzio a Quinto, nuovo “locale” che ha da pochi giorni aperto i battenti in mezzo alla natura