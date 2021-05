CONEGLIANO (TREVISO) - Episodi inquietanti segnalati da un parroco: ci sono delle persone che si infilano in chiesa durante la messa e si mettono in fila per la comunione. Ma, una volta ricevuta l'ostia consacrata, fingono di ingerirla e la mettono in tasca o nella borsetta. Con lo scopo di utilizzarla molto probabilmente con intenzioni sacrileghe o per riti satanici: si sa da fonti autorevoli che esiste un vero e proprio mercato delle ostie...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati